Nhận Định Pháp – Thụy Điển Vào Lúc 04:00 Ngày 01/07 Vòng 32 Đội

Những thông tin nhận định Pháp – Thụy Điển vào lúc 04:00 ngày 01/07 sẽ giúp khách hàng có thêm dữ liệu đánh giá, dự đoán kết quả trận đấu. Cuộc đối đầu thuộc vòng 32 đội, diễn ra trên sân MetLife. Thông tin chi tiết được chuyên gia Xoilac cập nhật cho người hâm mộ ngay sau đây.

Nhận định Pháp – Thụy Điển vào lúc 04:00 ngày 01/07 tổng quan

Vòng bảng World Cup 2026 đã chính thức khép lại, nhường chỗ cho những trận cầu đầy tính khắc nghiệt tại vòng loại trực tiếp. Cuộc chiến của Pháp và Thụy Điển là một trong những sự kiện được người hâm mộ Quan Tâm. Nhận định pháp Thụy Điển vào lúc 04:00 ngày 01/07 được chuyên gia tổng hợp cơ bản như sau:

Nhận định Pháp – Thụy Điển vào lúc 04:00 ngày 01/07 mới nhất

Pháp – Chiến đấu với bản lĩnh nhà vua

Đoàn quân của HLV Didier Deschamps đã thể hiện một phong độ hủy diệt tại bảng I, Họ giành chiến thắng tuyệt đối cả 3 trận, ghi tới 10 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 lần. Cụ thể:

Senegal (3-1)

Iraq (3-0)

Na Uy (4-1)

Chiến thắng này cho thấy sức mạnh đồng đều trên mọi tuyến. Bên cạnh đó là sức mạnh hủy diệt của Les Bleus trước đối thủ. Chuyên gia cho rằng, Pháp vẫn chưa thực sự bung hết sức mạnh ở những trận đấu này.

Nhận định pháp Thụy Điển vào lúc 04:00 ngày 01/07, Kylian Mbappé vẫn là ngôi sao tỏa sáng. Tuy nhiên, trong trận đấu cuối vòng bảng, cú hat-trick của Ousmane Dembélé đã chứng minh Pháp có quá nhiều phương án giải quyết trận đấu, không chỉ ngoài “Ninja Rùa”.

Trong những trận vừa qua, người hâm mộ thấy thanh thoát trong lối chơi kết hợp với dàn nhân sự có chiều sâu vượt trội của Les Bleus. Phong độ, lối chơi này sẽ tiếp tục được trình diễn trong cuộc chạm chán với Thụy Điển.

Thụy Điển – Hành trình khắc nghiệt

Sau các trận đấu ở vòng bảng Thụy Điển hiện đang đứng thứ 3 bảng F, trước là Hà Lan, Nhật Bản. Tuy nhiên để đạt được vị trí này là cả một hành trình đầy giông bão.

Đội bóng Bắc Âu dưới sự dẫn dắt của HLV Graham Potter chỉ giành được 4 điểm sau 3 lượt trận. Thế nhưng, họ vẫn bước vào vòng 32 đội với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Nhận định pháp Thụy Điển vào lúc 04:00 ngày 01/07, muốn bùng nổ họ cần vượt qua điểm yếu ở hệ thống phòng ngự. Cơn mưa bàn thắng với khoảng cách bốn bàn trước Hà Lan đã phơi bày những khoảng trống chết người nơi hàng thủ của đội tuyển.

Họ vẫn có những điểm sáng ở khu vực hàng công như bộ đôi Viktor Gyökeres và Alexander Isak. Tuy nhiên, sự lỏng lẻo ở tuyến dưới đang là bài toán chưa có lời giải đối với cựu thuyền trưởng Chelsea.

Lịch sử đối đầu và thông tin lực lượng Pháp – Thụy Điển

Trong lịch sử, Pháp – Thụy Điển không còn lạ lẫm gì nhau. Họ nói nhiều lần chạm trán ở vòng loại World Cup cũng như UEFA Nations League. Nhận định pháp Thụy Điển vào lúc 04:00 ngày 01/07, Les Bleus đang chiếm thế thượng phong.

Pháp có nhiều chiến thắng trước Thụy Điển

Thắng 12 trên 14 trận gần nhất tính trên mọi đấu trường.

Lần gặp nhau gần nhất tại Nations League, Pháp đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-2.

Về lực lượng, HLV Didier Deschamps đang sở hữu đội hình mạnh nhất và hoàn toàn sung sức. Pháp có thể dụng bộ khung 4-2-3-1 vận hành trơn tru với cặp tiền vệ trung tâm Tchouaméni – Rabiot che chắn cho bộ đôi trung vệ thép Upamecano, Saliba. Ở hàng công, Michael Olise tiếp tục sắm vai hạt nhân sáng tạo bên cạnh đôi cánh Dembélé và Doué, hỗ trợ cho mũi nhọn Kylian Mbappé.

Đối với Thụy Điển, việc trung vệ Isak Hien dính chấn thương gân khoeo nghiêm trọng và chính thức nói lời chia tay giải đấu là tổn thất nghiêm trọng. Nhận định pháp Thụy Điển vào lúc 04:00 ngày 01/07, HLV Graham Potter buộc phải kéo Victor Lindelöf trở lại đá trung vệ. Trước đó, anh đang làm khá tốt nhiệm vụ của mình tại vị trí tiền vệ.Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng tranh chấp từ xa của đội bóng áo vàng đen.

Dự đoán kèo cược và tỷ số

Có thể thấy sự chênh lệch về đẳng cấp phong độ lẫn đội hình của hai bên thực sự lớn. Thụy Điển có thể gây ra những khó khăn cho đối phương ở giai đoạn đầu tiên. Thậm chí họ cũng có thể kiếm được một bàn danh dự nhờ sự tỏa sáng cá nhân của Isak.

Xoilac nhận định tỷ số trận đấu là 3-1

Tuy nhiên, tấm vé đi tiếp vào vòng 16 đội khó thoát khỏi tay người Pháp. Nhận định pháp Thụy Điển vào lúc 04:00 ngày 01/07, Les Bleus sẽ có chiến thắng cách biệt.

Kèo Kết quả Tỷ số chính xác 3-1 Tài xỉu Chọn Tài 3.5 Chấp Chọn Pháp, tỷ lệ chấp 1.25 Châu Âu Chọn Pháp

Kết luận

Nhận định pháp Thụy Điển vào lúc 04:00 ngày 01/07 sẽ là trận đấu đầy khó khăn đối với Thụy Điển. Đối thủ của họ tiến vào vòng knock-out với tư thế của một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, không chỉ là khoảng cách mà còn khiến áp lực tâm lý đè nặng. Cùng Xoilac theo dõi những gì diễn ra và chờ đón điều bất ngờ.