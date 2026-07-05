Nhận định Argentina – Ai Cập vào lúc 23:00 ngày 07/07 chắc chắn sẽ khiến giới mộ điệu phải nín thở dõi theo từ những phút đầu tiên. Sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai nền bóng đá liệu có được thu hẹp trên sân cỏ? Mọi thông tin về lực lượng, phong độ, lịch sử đối đầu và nhận định tỷ số chi tiết sẽ được Xoilac cập nhật đầy đủ ngay!

Phong độ Argentina vs Ai Cập – Ai nhỉnh hơn?

Argentina bước vào trận đấu với sự tự tin khi thắng 4/5 trận gần nhất, ghi 11 bàn và chỉ để thủng lưới 3 lần. Đoàn quân của Lionel Scaloni duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình khoảng 61%, đồng thời đạt hiệu suất gần 16 cú sút/trận. Những con số này cho thấy sự ổn định trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự.

Nhận định sức mạnh giữa Argentina – Ai Cập

Ở phía đối diện, Những Pharaoh có thành tích 3 thắng, 1 hòa & 1 thua sau 5 lần ra sân gần đây. Đại diện Bắc Phi ghi 8 bàn, nhận 4 bàn thua, sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình khoảng 52% cùng gần 11 cú dứt điểm/trận. Lối chơi phòng ngự phản công vẫn là điểm tựa quan trọng của thầy trò Hossam Hassan.

Nhìn vào các thông số chuyên môn, La Albiceleste chiếm ưu thế ở khả năng kiểm soát thế trận, hiệu suất ghi bàn và chiều sâu đội hình. Dù Những Pharaoh luôn thi đấu với tinh thần quyết tâm & kỷ luật, khoảng cách về đẳng cấp cùng kinh nghiệm ở những trận cầu lớn vẫn khiến đại diện Nam Mỹ được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn.

Nhận định đội hình ra sân của Argentina vs Ai Cập

Dựa trên tình hình lực lượng hiện tại cùng chiến thuật quen thuộc của hai huấn luyện viên. Chuyên gia Xoilac đã dự đoán sơ đồ chiến thuật và danh sách cầu thủ có khả năng cao được tung vào sân ở trận đấu này.

Cập nhật sơ đồ đội hình Argentina – Ai Cập ngày 07/07

Argentina (4-4-2)

HLV Lionel Scaloni nhiều khả năng vẫn vận hành sơ đồ quen thuộc thiên về kiểm soát bóng, ưu tiên các mảng miếng ban bật ngắn nhằm kéo giãn hàng thủ đối phương. Dù vừa trải qua 120 phút đầy vất vả trước Cape Verde khiến một số trụ cột chưa hồi phục hoàn toàn, HLV Scaloni vẫn sở hữu bộ khung mạnh nhất với đội trưởng Messi – người đang đồng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải đấu.

Thủ môn: Emiliano Martinez

Hậu vệ: Molina, Romero, Lisandro Martinez & Tagliafico

Tiền vệ: Rodrigo De Paul, Fernández, Mac Allister, Thiago Almada

Tiền đạo: Lionel Messi & Lautaro Martínez

Ai Cập (4-2-3-1)

Ai Cập được dự đoán sẽ chơi với khối đội hình phòng ngự lùi sâu, ưu tiên sự chắc chắn và chờ đợi những đường phản công chớp nhoáng. Đội bóng châu Phi đặt trọn niềm tin vào đội trưởng Mohamed Salah, người thủ lĩnh tinh thần kiêm mũi nhọn tấn công nguy hiểm nhất, bên cạnh sự hỗ trợ đắc lực từ Omar Marmoush trên hàng công.

Thủ môn: Mohamed El Shenawy

Hậu vệ: Mohamed Hany, Marwan Attia, Hamdy Fathy & Karim Hafez

Tiền vệ trụ: Mohanad Lasheen, Emam Ashour

Tiền vệ tấn công: Zico & Mohamed Salah

Tiền đạo: Omar Marmoush

Soi kèo chi tiết Argentina – Ai Cập từ Xoilac

Gần như toàn bộ các chuyên gia nhận định bóng đá nổi tiếng nhất đều đánh giá Argentina sẽ sáng cửa thắng Ai Cập hơn. Toàn bộ các thông số như chất lượng đội hình, kinh nghiệm lẫn phong độ đều nghiêng về phía Messi cùng các đồng đội. Do đó, để đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất, mọi người phải theo dõi thông tin soi kèo sau:

Xoilac chia sẻ tỷ lệ kèo giữa Argentina – Ai Cập

Kèo châu Á

Nhà cái nhiều khả năng để Argentina chấp 1.5 bàn nhờ sở hữu hàng công sắc bén cùng khả năng kiểm soát thế trận vượt trội. Trước đối thủ thường chơi lùi sâu như Ai Cập, đoàn quân của Lionel Scaloni đủ khả năng tạo sức ép liên tục và thắng với cách biệt từ hai bàn nếu duy trì đúng phong độ.

Kèo tài xỉu

Đương kim vô địch luôn duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định trong các trận gần đây, trong khi Ai Cập vẫn có thể tạo ra cơ hội từ những pha phản công tốc độ. Mốc 2.75 bàn được đánh giá khá phù hợp khi đại diện Nam Mỹ nhiều khả năng sẽ chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm chiến thắng thuyết phục.

Kèo châu Âu

Sự chênh lệch về chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu, bản lĩnh ở các trận cầu lớn giúp Argentina chiếm ưu thế rõ rệt. Nếu các ngôi sao trên hàng công chơi đúng sức, La Albiceleste hoàn toàn kiểm soát thế trận, giành trọn 3 điểm sau 90 phút.

Kèo hiệp 1

Đoàn quân của Lionel Scaloni thường nhập cuộc chủ động, tạo sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc nhằm sớm phá vỡ thế cân bằng. Trong khi đó, Ai Cập nhiều khả năng sẽ ưu tiên phòng ngự số đông. Với mức -0.75 hiệp 1, lựa chọn Argentina là phương án đáng tin cậy nếu đội bóng Nam Mỹ sớm tận dụng tốt các cơ hội.

Loại kèo Tỷ lệ kèo Chuyên gia dự đoán Kèo châu Á Argentina -1.5 Argentina Kèo tài xỉu 2.75 bàn Tài Kèo châu Âu Argentina 1.33 – Hòa 4.90 – Ai Cập 9.20 Argentina thắng Kèo hiệp 1 Argentina -0.75 Argentina Dự đoán tỷ số Argentina 3-1 Ai Cập

Kết luận

Nhận định Argentina – Ai Cập vào lúc 23:00 ngày 07/07 cho thấy cửa trên đang nghiêng hẳn về phía đội bóng Nam Mỹ nhờ chiều sâu lực lượng và bản lĩnh knock-out dày dạn. Tuy nhiên bóng đá luôn tiềm ẩn bất ngờ, Ai Cập vẫn còn đó niềm hy vọng mang tên Salah. Mọi diễn biến, tỷ số và phân tích chuyên sâu sẽ được Xoilac cập nhật liên tục, mời bạn đọc cùng đón xem!