Nhận định Paraguay – Pháp vào lúc 04:00 ngày 05/07 dự kiến mà trận đối đầu bùng nổ giữa hai nền bóng đá tại Lincoln Financial Field. Pháp với khả năng pressing mạnh mẽ sẽ đối đầu Paraguay với lối chơi kỷ luật cùng thể lực bền bỉ. Theo dõi ngay nhận định chi tiết từ Xoilac để đánh giá khách quan cục diện trận đấu sắp tới!

Đánh giá tình hình Paraguay – Pháp tại World Cup 2026

Nhận định Paraguay – Pháp vào lúc 04:00 ngày 05/07 dự kiến căng thẳng khi hai đội thể hiện hành trình World Cup 2026 đầy ấn tượng. Sau chiến thắng vòng 1/32, cả Les Bleus lẫn Albirroja đều cho thấy sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng trước cuộc đối đầu then chốt tại Lincoln Financial Field.

Cập nhật tình hình Paraguay – Pháp tại sau vòng 1/32

Phong độ sau vòng 1/32

Pháp chứng minh mình vẫn là ứng viên cho chức vô địch khi áp đảo Thụy Điển 3-0 ở vòng 1/32 với phong độ bùng nổ. Les Bleus cho thấy hàng công mạnh mẽ khi kiểm soát hoàn toàn thế trận, tạo ra vô vàn cơ hội nguy hiểm. Qua thành tích này, đội tuyển châu Âu đang cho thấy sự ổn định cùng khả năng pressing cao.

Bên kia chiến tuyến, Paraguay tạo bất ngờ lớn trước thế giới khi đánh bại Cỗ Xe Tăng Đức trong một trận đấu giằng co thuộc vòng 1/32. Đội tuyển Nam Mỹ cho thấy khả năng tận dụng hiệu quả các tình huống cố định cùng lối chơi phòng ngự phản công kỷ luật. Trận đấu với Đức cho thấy La Albirroja hoàn toàn có thể tạo bất ngờ trước các ông lớn châu Âu.

Tình hình chấn thương

Tình hình lực lượng Pháp vô cùng ổn định khi hầu hết các trụ cột như Mbappé, Dembélé và Olise đều sẵn sàng thi đấu. La Albirroja cũng không ghi nhận bất kỳ tổn thất nghiêm trọng nào tại World Cup 2026. Đội tuyển Nam Mỹ cần tập trung duy trì sự ổn định của các ngôi sao như Miguel Almirón cùng Gustavo Gómez.

Những khu vực cạnh tranh đáng chú ý tại vòng 1/16

Nhận định Paraguay – Pháp vào lúc 04:00 ngày 05/07 sẽ diễn ra nhiều cuộc đối đầu giằng co tại Lincoln Financial Field. Các khu vực dưới đây nhiều khả năng sẽ tạo ra cơ hội ghi bàn với nhiều bất ngờ thú vị từ cả hai đội:

Các khu vực cạnh tranh đáng xem trong trận Paraguay – Pháp

Hàng thủ Paraguay

Hàng thủ La Albirroja với Gustavo Gómez và José Canale sẽ phải đối mặt với siêu sao Kylian Mbappé cùng Ousmane Dembélé. Đội tuyển Nam Mỹ cần sự phối hợp một cách chặt chẽ để hạn chế những pha pressing cao từ hàng công Les Bleus. Sự chắc chắn của hàng thủ Paraguay sẽ là yếu tố quan trọng để giữ sạch lưới nhà trước sức ép liên tục từ đối phương.

Hai hành lang cánh

Hai hành lang cánh sẽ là nơi tranh chấp khốc liệt nhất khi Jules Koundé và Lucas Digne đối đầu với Juan Cáceres cùng Júnior Alonso. Les Bleus mong muốn khai thác tốc độ lẫn kỹ thuật của ở hai biên nhằm tạo đột biến, mở ra cơ hội ghi bàn. Ngược lại, La Albirroja cần dựa vào khả năng tranh chấp tay đôi để hạn chế những pha lên bóng nguy hiểm từ đội tuyển châu Âu.

Cập nhật thông tin đội hình ra sân hai đội ngày 05/07

Les Bleus dự kiến tập trung kiểm soát bóng và tấn công từ hai cánh bằng sơ đồ 4-3-3 tấn công linh hoạt. Trong khi đó, Paraguay sẽ ra sức phòng thủ trước sức ép từ ông lớn châu Âu bằng sơ đồ 4-2-3-1 và chờ đợi cơ hội phản công.

Đội hình dự kiến Pháp (4-3-3): Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Michael Olise; Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Bradley Barcola.

Đội hình dự kiến Paraguay (4-2-3-1): Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale, Júnior Alonso; Andrés Cubas, Matías Galarza; Miguel Almirón, Diego Gómez, Julio Enciso; Gabriel Ávalos.

Dự đoán tỷ số trận đấu vòng 1/16 tại Lincoln Financial Field

Cuộc đối đầu vòng 1/16 tại Lincoln Financial Field dự kiến là thế trận giằng co khi sự chênh lệch về phong độ hai đội là không quá lớn. Nhiều người hâm mộ vẫn đang kỳ vọng màn trình diễn áp đảo của Les Bleus sau những thành tích ấn tượng tại World Cup 2026.

Nhận định tỷ số trận đấu Paraguay – Pháp chuẩn xác

Kết quả chung cuộc

Trận đấu nhiều khả năng rơi vào chiến thắng 3-1 cho tuyển Pháp nhờ chiều sâu đội hình chất lượng cùng khả năng kiểm soát vượt trội. Les Bleus tại World Cup 2026 thể hiện sự toàn diện về mọi mặt, dự kiến áp đảo La Albirroja ngay từ những phút đầu. Dù đội tuyển Nam Mỹ có tận dụng tốt các tình huống cố định thì vẫn chịu khuất phục trước hàng công mạnh mẽ của Pháp.

Cập nhật kèo thơm

Trận đấu Paraguay vs Pháp cho thấy nhiều biến động tỷ lệ kèo với khả năng thi đấu từ hai đội. Người hâm mộ có thể theo dõi bảng odds dưới đây để đánh giá chuẩn xác tình hình cuộc chạm trán ngày 05/07:

Kèo Cửa Odds Châu Á Pháp -1.5 1.92 Paraguay +1.5 1.95 Châu Âu Pháp thắng 1.45 Hòa 4.25 Paraguay thắng 7.23 Tài Xỉu Over 2.75 1.71 Under 2.75 2.12

Kết luận

Nhận định Paraguay – Pháp vào lúc 04:00 ngày 05/07 sẽ là màn áp đảo của đội tuyển châu Âu trước La Albirroja. Dù La Albirroja có đủ khả năng tạo bất ngờ, Pháp vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chiều sâu đội hình và phong độ ổn định. Tham gia Xoilac ngay hôm nay để cùng nhận định các trận đấu hấp dẫn tại World Cup 2026!