Nhận Định Anh – CHDC Congo Vào Lúc 23:00 Ngày 01/07 Loại Trực Tiếp

Nhận định Anh – CHDC Congo vào lúc 23:00 ngày 01/07 thuộc vòng đấu loại trực tiếp 32 đội. Mặt cỏ của thánh địa Atlanta Stadium (Georgia, Mỹ) sẽ là nơi chứng kiến cuộc thư hùng giữa hai đội bóng. Chi tiết các thông tin dự đoán sẽ được chuyên gia Xoilac cung cấp để thành viên theo dõi.

Nhận định Anh – CHDC Congo vào lúc 23:00 ngày 01/07 về phong độ

Đây là lần đầu tiên 2 đội bóng đối đầu với nhau ở giải chính thức. Một bên là ứng cử viên vô địch hàng đầu với dàn siêu sao đắt giá. Một bên là hành trình đầy ấn tượng của đội bóng châu Phi. Chuyên gia sẽ nhận định Anh – CHDC Congo vào lúc 23:00 ngày 01/07 về phong độ hai bên cho đến thời điểm hiện tại:

Nhận định Anh – CHDC Congo vào lúc 23:00 ngày 01/07 đầy đủ

Đội tuyển Anh với sự định hình vững chắc

Tam Sư tiến vào vòng knock-out với tư cách là đội nhất bảng L sau những màn trình diễn vô cùng thuyết phục. Dưới sự chèo lái của chiến lược gia người Đức Thomas Tuchel, tuyển Anh đang cho thấy bộ mặt của một kẻ chinh phục thực sự với chuỗi thành tích ấn tượng:

Duy trì mạch 11 trận bất bại liên tiếp ở các giải đấu chính thức với 10 chiến thắng và chỉ hòa 1 trận.

Tại bảng L, Anh có 7 điểm sau 3 trận thắng.

Khả năng làm chủ trận đấu cực tốt khi kiểm soát trung bình tới 65.3% thời lượng bóng tại vòng bảng – thông số đứng thứ ba toàn giải.

Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá, Anh chưa thể hiện được bản lĩnh thực sự ở bảng L. Mặc dù vậy, dưới thời của Thomas Tuchel, Tam Sư đá thực dụng hơn và hiệu quả cao hơn. Nhận định Anh – CHDC Congo vào lúc 23:00 ngày 01/07, HLV sẽ không sử dụng đội hình mạnh nhất của mình.

Đánh giá phong độ đội tuyển CHDC Congo

Nếu như Anh thi đấu khá thoải mái với sự áp đặt thế trận ngay từ đầu thì Congo hoàn toàn ngược lại. Đội bóng đến từ châu Phi đã có hành trình đầy rẫy những biến động nghẹt thở tại bảng K tử thần.

Rơi vào bảng K cùng các ông lớn như Bồ Đào Nha và Colombia, đoàn quân của HLV Sébastien Desabre đã gây chấn động:

Cầm hòa Bồ Đào Nha tỷ số 1-1 nhờ cú đánh đầu dũng mãnh của Yoane Wissa.

Trận đấu gặp Uzbekistan, họ bị dẫn trước nhưng lội ngược dòng ngoạn mục thắng 3-1 để giành tấm vé lịch sử vào vòng 32 đội.

Tại vòng bảng, “báo gấm” có tỷ lệ kiểm soát bóng khá thấp, chỉ khoảng 38.5%. Nhận định Anh – CHDC Congo vào lúc 23:00 ngày 01/07, họ sẽ vẫn áp dụng tận dụng lối chơi thiên về phòng ngự, lùi sâu này.

Dự đoán lực lượng và diễn biến trận đấu Anh – CHDC Congo

Về phía Anh, theo chuyên gia, HLV Thomas Tuchel chắc chắn sẽ chỉ đạo các học trò dâng cao đội hình nhằm bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối thủ. Cặp đối Rice – Anderson liên tục tạo ra những áp lực về phía khung thành đối thủ.

Dự đoán diễn biến thực tế trên sân trận Anh – Congo

Tuy nhiên, với khối phòng ngự lùi sâu của Congo, việc tạo ra những tình huống nguy hiểm không thể không có bất lợi. Họ từng có những thời điểm bế tắc khi đối đầu với những đội có cách chơi tương tự, đối phương chủ động khóa chặt trung lộ ở vòng bảng.

Nhận định Anh – CHDC Congo vào lúc 23:00 ngày 01/07, đội bóng châu Phi sẽ khá tự tin giăng bẫy. Họ đang có những chân sút đáng gờm như:

Brian Cipenga – tiền vệ vừa có màn ra mắt ấn tượng với 6 pha rê bóng thành công trước Uzbekistan.

Wissa – Chân sút với tốc độ, sự linh hoạt, khả năng dứt điểm đa dạng.

Nhiều cầu thủ đang chơi ở Ngoại hạng Anh như Tuanzebe, Masuaku hay Wan-Bissaka…

Mặc dù vậy, khi phải đá trong thời gian dài, việc phải căng mình chịu đựng các làn sóng hãm thành liên tục từ phía Anh sẽ khá vất vả với “báo gấm”. Điều này có thể khiến hệ thống phòng ngự của đội bóng châu Phi bộc lộ sai lầm ở hiệp thi đấu thứ hai.

Nhận định tỷ số cuộc đối đầu Anh – CHDC Congo

Nói chung, Congo với lối chơi phòng ngự sâu khó có thể thắng Tam Sư trong cuộc đụng độ này. Anh có sự tự tin sau chuỗi trận thắng dài, đội hình có chiều sâu và nhiều chân sút giá trị. Đối thủ có thể gây ra khó khăn cho thầy trò Thomas Tuchel ở giai đoạn đầu nhưng không thể giành được vé đi tiếp của họ.

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu là 3-1 về phía Anh

Nhận định Anh – CHDC Congo vào lúc 23:00 ngày 01/07, thống kê kèo cơ bản như sau:

Kèo Dự đoán Tỷ số chính xác Anh 3 – 1 CHDC Congo Châu Á Anh cửa trên, tỷ lệ chấp 1.5 Tài Xỉu Chọn Tài 3.25 Hai đội cùng ghi bàn Có (Anh ghi bàn trong 8/10 trận còn Congo là 9/11 trận gần đây).

Kết luận

Thông tin nhận định Anh – CHDC Congo vào lúc 23:00 ngày 01/07 được phân tích chi tiết, rõ ràng cho thấy lợi thế thuộc về Tam Sư. Kịch bản CHDC Congo tạo nên bất ngờ trước một đội tuyển Anh đang vận hành kỷ luật dưới thời Tuchel là vô cùng khó xảy ra. Tấm vé vào vòng 16 đội nhiều khả năng sẽ gọi tên đại diện lục địa già sau một thắng lợi cách biệt 2 bàn. Theo dõi Xoilac để có thêm thông tin liên quan đến cuộc đối đầu hấp dẫn này.